Calciomercato.it - L’orgoglio di Conte dopo Udinese-Napoli: “Non dobbiamo farci confondere dal risultato”

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico salentia la vittoria in rimonta della squadra azzurra in Friuli: le sue dichiarazioni nel post garaTorna alla vittoria ile lo fa in rimonta. Gli azzurri passano sul campo dell’, vincendo 3-1 e ritrovando i tre puntila sconfitta casalinga contro la Lazio.(LaPresse) – Calciomercato.itNel post gara, intervenuto a ‘DAZN’, Antoniocommenta così la prestazione della sua squadra: “Cosa ho detto nell’intervallo? Nondal. Eravamo sotto 1-0, ma è stato casuale perché abbiamo condotto la partita. Non è che tra primo e secondo tempo è cambiato chissà cosa. La partita è stata condotta dal primo minuto, in maniera anche autoritaria.continuare su questa strada, l’abbiamo detto anchela sconfitta contro la Lazio.