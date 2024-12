Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: sei azzurri ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15 BAGOZZA C’E’. 17 centesimi rifilati al bulgaro Yankov. Ottima notizia!18.14 Daniele Bagozza nel secondo quarto contro il bulgaro Yankov. Forza Daniele!18.13 Sbavatura in avvio di Roland, Payer strappa il pass per la semicon 69 centesimi di vantaggio. Rammarico per capitan Fisch.18.12 Prima heat tra il nostro Roland Fischnaller e l’austriaco Payer. A sinistra l’azzurro.Payer-FischnallerYankov- BagozzaObmann-MessnerMarch-KimDIMASCHILI18.10 RIMONTA ENORME DI CORATTI: Hofmeister al tappeto per 17 centesimi. Gran recupero dopo un avvio complicato.18.09 Ancora tricolore: tocca a Jasmin Coratti chiudere icontro la tedesca Hofmeister.18.09 Errore di Elisa, DNF sul cambio di pendenza. Passa la polacca Krol.18.