LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2024 in DIRETTA | Monsorno in semifinale eliminate Cassol e Ganz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:38 Ultima batteria donne, dove troviamo la nobile decaduta Emma Ribom, sul podio a ripetizione nella passata stagione:Diggins (USA), Johnsen (NOR), Quintin (FRA), Sonnesyn (USA), Ribom (SWE), Lylynpera (FIN)17:37 Ottima prova quindi delle azzurre, possiamo dirlo! Grandi segnali dain!17:35 NICOLEce la fa!!! Dopo una batteria condotta molto bene accede per la seconda volta in carriera inin una! Sarà mal che vada nelle prime 10, bravissima!17:32 Partite! Dura anche qui, la fondista di casa Fahendrich vorrà fare la voce grossa.17:30 Adesso la quarta heat femminile, ancora Italia con Nicole:Myhre (NOR), Faehndrich (SUI),(ITA), Gal (FRA), Kern (USA), Janatova (CZE)17:29 La terza batteria viene vinta da Coletta Rydzek sulla norvegese Stenseth,Amundsen e a sorpresa Brennan insieme a Urevc e a Gimmler.