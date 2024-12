Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2024 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni della prova femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Sei secondi netti di ritardo per Ganz nei confronti di Joensuu al traguardo, l’azzurra è ottava.14.50 La finlandese Joensuu balza al comando con 1.49 di vantaggio su Carl.14.50 Mezzo secondo di vantaggio per Carl su Amundsen.14.49 Brennan è terza alle spalle di Cassol, partite Monsorno e Ribom.14.48 Amundsen è la nuova leader con un margine di 1.39 sulla classe 2000.14.48 2:38.34 il tempo finale per Cassol. Stenseth paga 1.31 dall’azzurra.14.47 Nel tratto in salita Cassol si riporta davanti alla norvegese, nel frattempo scatta ladi Ganz.14.47 Stenseth ha un margine di 1.7 nei confronti di Cassol agli 800 metri.14.47 Partite Brennan, Antosova e Carl.14.46 In totale sono cinquantotto le atlete iscritte, Cassol transita all’intermedio degli 800 metri.