Ismajli nuova idea per la difesa dell’Inter? Una possibilità low cost

Ardianè il perno delladell’Empoli. Il suo contratto scade il 30 giugno 2025, e il difensore albanese interessa a molte squadre tra cui l’Inter! Di seguito la notizia riportata da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.MERCATO INTER – Ardian, classe 1996, sta disputando un inizio di stagione davvero interessante. Il difensore albanese ha il con tratto in scadenza il 30 giugno 2024. Il Direttore sportivo dell’Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato diin questi termini, ai microfoni di Sky Sport: ” Come tutti i mercati, quando iniziano ci sono varie. Come sempre ci confronteremo con il mister per capire le dinamiche e prendere la nostre decisioni. Il giocatore è un grande professionista, ci stiamo parlando”.IL GIOCATORE – Fulcro delladell’Empoli, è lui che fa ripartire l’azione.