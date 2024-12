I gol si susseguono mentre i favolosi Rams inseguono la prima vittoria del campionato su sette

Leggi su Justcalcio.com

Kane Wilson ha concluso con un'abile mossa andando a segno all'ottavo minutoil Derby County ha posto fine a un'attesa di oltre quattro ore per un gol portandosi in vantaggio in casa contro il Portsmouth nelvenerdì – e ne ha prontamente aggiunti altri due senza risposta .Il terzino destro Wilson è arrivato in area per soddisfare la consegna bassa di Nathaniel Mendez-Laing e segnare il suo secondo gol stagionale per ifuori forma.Il Derby County fa il primo sangue contro il Portsmouth grazie a Kane Wilson! pic.twitter.com/NGHpLO9Ala— Sky Sport Calcio (@SkyFootball) 13 dicembre 2024"È stato un inizio favoloso per il Derby, lo ha davvero fatto – e che gol", ha detto a Sky Sports l'ex centrocampista del Galles Dave Edwards.