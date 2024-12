Ilnapolista.it - Gli altri arbitri: «Avevo espulso un ragazzo, mi sono trovato in ospedale con il rischio di un’emorragia al rene»

Leggi su Ilnapolista.it

In tutte le categorie, dalla A alla Lega Pro, in Eccellenza in tutte le regioni d’Italia e sotto qualsiasi forma, che sia fisica, verbale o psicologica, la violenza è una deplorevole costante che accompagna il lavoro degli. Oggi la Stampa riporta la testimonianza di un giovane arbitro che un anno fa ha rischiato di perdere unper una espulsione.Leggi anche: Sciopero deglinel Lazio in tutte le categorie dall’Eccellenza in giù: basta aggressioni e insultiLe testimonianze delle violenze sugli: «Nonun nemico, faccio rispettare le regole, non esercito un potere»Natale di un anno fa: il colpo da dietro, l’, la grande paura al termine di una sfida Juniores in provincia di Catania. Gabriele Garufi, 18 anni, ci racconti che cosa successe.«une, alla fine della partita, quelha pensato bene di vendicarsi con un pugno alle spalle: pensavo fosse un dolore passeggero, miina Giarre».