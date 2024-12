Lettera43.it - Georgia, l’ex calciatore Mikheil Kavelashvili eletto presidente

è statodellada un collegio composto da 300 membri (di cui 150 deputati). I voti a favore sono stati 224. Lo ha reso noto il direttore della commissionerale, Giorgi Kalandarishvili. L’elezione, la prima che avviene in modo non diretto in seguito alla riforma del 2017, è stata contestata come non valida dall’opposizione, che non ha partecipato al voto.era stato nominato come unico candidato dal partito al potere Sognono. Lafiloeuropea uscente Salomé Zourabishvili ha dichiarato il voto illegittimo e si rifiuta di lasciare la carica. Centinaia di persone si sono riunite fuori dal Parlamento in segno di protesta scalciando palloni e sventolando il loro diploma per denunciare l’assenza di titoli scolastici di