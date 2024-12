Thesocialpost.it - Ezio Greggio nonno per la prima volta: l’annuncio emozionato a Verissimo

Leggi su Thesocialpost.it

ha sorpreso il pubblico dirivelando di essere diventato. Ospite del programma insieme al collega di sempre, Enzo Iacchetti, il celebre conduttore di Striscia la Notizia ha condiviso la gioia per la nascita del suo primo nipote, Leone.in studioDurante l’intervista,ha scherzato: “Non posso dire che mio nipote si chiama Leone”, suscitando gli applausi e le risate del pubblico. Con un tono, ha rivolto un affettuoso saluto al figlio Giacomo e alla moglie Shereen Doummar, genitori del piccolo, che vivono a Londra.“Questo sarà il primo Natale da“, ha dichiarato, raccontando il momento in cui ha conosciuto il nipotino: “Sono rimasto a guardarlo per ore, senza parlare. È una meraviglia“, ha concluso con visibile commozione.