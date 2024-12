361magazine.com - Ex gieffino già pentito di aver abbandonato il GF, ora punta ad Amici

Leggi su 361magazine.com

GF, un exche hail reality di Signorini in un’intervista rilasciata a Superguida Tv si dicedella scelta fatta ma che vorrebbe entrare a far parte dello staffi diL’exEnzo Paolo Turchi è giàdella scelta fatta al Grande Fratello. Il coreografo ha infattiil gioco per tornare ai suoi affetti. Lo ha dichiarato a Superguida Tv in un’intervista dove ha detto anche che gli piacerebbe far l’insegnante addi Maria De Filippi.“Mi piacerebbe, non poco, ma moltissimo insegnare ad, poter mettere a frutto la mia esperienza testimoniata da tutti i miei diplomi che mi sono guadagnato negli anni a partire da quello del teatro San Carlo di Napoli. Potrei dare tantissimo anche come giudice, dalla mia accademia sono usciti tanti ballerini di successo.