Napolipiu.com - Dal freddo del fiuli per Conte arriva la notizia più bella

Leggi su Napolipiu.com

Daldelperlapiù">Gli azzurri vincono 3-1 in trasferta e rispondono all’Atalanta. Il brasiliano incanta al posto di Kvaratskhelia.Il Napoli risponde presente alla vittoria dell’Atalanta sul Cagliari (0-1), espugnando il Bluenergy Stadium con un convincente 3-1 in rimonta. Una vittoria preziosa per la squadra di Antonio, che continua ad alimentare il sogno Scudetto.Dopo un primo tempo sottotono, gli azzurri hanno mostrato carattere nella ripresa, ribaltando il risultato con una prestazione di spessore. Romelu Lukaku ha confermato il suo istinto da bomber, pareggiando i conti alla prima occasione utile grazie ad un preciso assist di McTominay.La nota più lieta della serataperò da David Neres, protagonista assoluto nel sostituire l’assente Khvicha Kvaratskhelia.