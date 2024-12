Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntate 14 dicembre 2024 | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – sabato 14– con la soap americana. Ecco iper rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in. Se vi siete persi una o piùe volete rivederle gratis le trovate qui.Wyatt prova a convincere Liam a non divorziare. Sì, quello che ha fatto Hope è apparentemente insensato e proprio per questo deve parlarle e perdonarla. Liamche la realtà dei fatti non comprende il perdono e che anche Steffy lo aveva messo in guardia.Hope è pronta ad accettare le conseguenze che verranno dalla sua scelta, ma vuole una vita diversa da quella di Brooke, che ha passato anni a rincorrere Ridge. Hope non vuole rivivere con Steffy ciò che la madre ha vissuto con Taylor.Thomas rischia di essere accusato di non aver superato la sua ossessione per Hope e di averla manipolata, oltre a rischiare di illudersi di poter avere finalmente una storia con la donna che ha sempre amato.