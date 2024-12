Zonawrestling.net - WWE: CM Punk Vs Seth Rollins previsto per il debutto di Raw su Netflix, ma tutto può cambiare

La WWE si prepara per una serata rivoluzionaria con ildi Raw super il 6 gennaio 2025, presso l’Intuit Dome di Los Angeles. Mentre star di primo piano come Roman Reigns, Cody Rhodes, John Cena e CMsono già confermate per l’evento, tutte le attenzioni sono puntate sul match di punta tra CM. Chris Featherstone è stato il primo a rivelare chesi affronteranno, riaccendendo la loro storica rivalità in quello che potrebbe diventare il match simbolo della coraggiosa svolta della WWE verso. Tuttavia, PWInsider ha avvisato i fan, sottolineando che, sebbene il match sia attualmente pianificato, “può sempre.”CMVs: La WWE promette scintille per ilsuUna fonte ha dichiarato a PWInsider: “Quel match fa assolutamente parte del piano per unesplosivo su” ma la storia della WWE, ricca di aggiustamenti dell’ultimo minuto, lascia i fan a chiedersi se questo incontro epico avrà davvero luogo.