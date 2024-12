Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-12-2024 ore 15:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità è in corso lo sciopero trasporto pubblico di 24 ore nell’ambito della astensione generale del sindacato USB per la giornata di oggi la seconda fascia di garanzia scatterà dalle 17 alle idee tagli in diretta sul sitomobilita.it oggi dalle 18 alle 20 un corteo da Piazza del Pigneto raggiungere a Piazza Vittorio percorrendo via Casilina piazzale la via Statilia via di Santa Croce in Gerusalemme E possibili chiusure e brevi stop per il trasporto pubblico e per il piano della mobilità di Natale orario esteso alle 20 ZTL di centro e tridente In collaborazione con Luce Verde infomobilità