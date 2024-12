Scontro frontale fra un’auto e un tir | muore un 52enne di Cascina

Leggi su Corrieretoscano.it

TERRICCIOLA – Incidente mortale nel pomeriggio del 13 dicembre sulla via Volterrana a Terricciola. Nellofra un mezzo pesante eha perso la vita unresidente a. Violento l’impatto fra i due veicoli: il conducente della macchina è finito in un fosso.Inutili i soccorsi inviati sul posto dalla centrale unica del 118. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Secondo le prime ricostruzioni, affidate ai carabinieri, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente e il diverso peso del tir avrebbe provocato il ribaltamento dell’auto nel fosso al lato della carreggiata.