Scienziati | stop studi batteri specchio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.55 Trentottodi fama mondiale, tra cui due Nobel e il pioniere della vita sintetica Craig Venter chiedono di fermare le ricerche tese a sviluppare i, organismi sintetici costituiti da molecole speculari rispetto a quelle esistenti in natura. Nell'appello pubblicato su Science, si dice che simili microrganismi in futuro potrebbero rappresentare una minaccia per umani e ambiente perché la loro struttura molecolare apotrebbe non essere riconosciuta dalle difese immunitarie di umani e animali.