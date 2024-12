Oasport.it - Sci di fondo: Klaebo e Golberg imbattibili, Norvegia I vince la team sprint di Davos. Barp/Pellegrino quarti

Ancora una volta, anche nellaa tecnica libera di, lo sci difunziona così: si parte, si arriva eJohannes Hoesflot. Il norvegese neanche deve attendere la volata finale perché se ne va prima e porta aI (Paal) un indiscutibile successo in 14’00?54, a rimarcare come questa competizione, e non soltanto, in fatto veloce abbia un solo tipo di padrone.Prima parte di gara tutto sommato tranquilla, conche, nelle sue frazioni, quelle dispari, fa in modo di tenersi nelle posizioni più avanzate in modo tale da essere di successivo aiuto a. Il vero obiettivo è sempre quello di restare vicino a, mentre anche la coppia Graz/Hellweger non intende fare passi indietro.A tre giri dalla fine prova ad attaccare Grond, seguito dache mai molla in questa situazione, comportandosi davvero molto bene.