Scuolalink.it - Rinnovo CCNL 2022/24, progressioni stipendiali con scatti di anzianità ogni 4 anni: la proposta ‘concreta’ di Anief

Leggi su Scuolalink.it

/24 – Entra nel vivo delle trattative suldel prossimo contratto scuola, la questione dell’adeguamento delle retribuzioni per il personale scolastico, inclusi docenti e ATA, in relazione all’inflazione galoppante. Negli ultimi tre, infatti, l’aumento dei prezzi ha superato il 16%, rendendo necessaria una revisione delle condizioni economiche per garantire un miglioramento dellee una maggiore equità con altri comparti del pubblico impiego e dei sistemi scolastici europei.di: ladi, punto cardine del/24 Tra le principali proposte in discussione, spicca quella del sindacato, che punta a reintrodurre glidiautomaticiinvece degli attuali 8.