Prime Video tutte le novità del 2025 | Non è un Paese per single Costiera LOL 5 e molto altro

, eccoledel: tra i titoli in arrivo Non è unper, la nuova stagione di LOL: Chi ride è fuori e il game show Red Carpet – Vip al tappeto condotto da Alessia Marcuzzi insieme alla Gialappa’s Bandha annunciatoledel: tra i titoli in arrivo ci sono la commedia romantica Non è unpertratta dal bestseller di Felicia Kingsley, la Original italianacon Jesse Williams e Maria Chiara Giannetta, la quinta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il gran finale de L’estate nei tuoi occhi e il game show Red Carpet – Vip al tappeto condotto da Alessia Marcuzzi insieme alla Gialappa’s Band. Ecco tutti i film, le serie tv e gli show presto disponibili:(Serie Original italiana)La nuova serie internazionale light action diretta dal premio Emmy Adam Bernstein e da Giacomo Martelli, con Jesse Williams e un ricco cast con Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.