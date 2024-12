Ilrestodelcarlino.it - Operazione paratie e valvole a Cesena: 200 famiglie aderiscono per proteggere le case

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E’ iniziata, e procede speditamente l’di non ritorno organizzata dal Comitato alluvionati e franati die della Valle del Savio. E stato organizzato un gruppo d’acquisto che ha raccolto l’adesione di circa 200e condomini per il montaggio di 460a protezione di porte d’ingresso e garage, e circa un centinaio di‘clapet’, cioè che lasciano uscire l’acqua dagli scarichi, ma impediscono il riflusso. Leerano praticamente sconosciute, ma atico è facile vederle lungo il porto canale e nelle strade circostanti poiché l’esondazione del porto canale era frequente in occasione di mareggiate, ma dopo l’installazione delle ‘porte vinciane’ è meno frequente. La zona in cui ci sono state più adesioni è stata l’Oltresavio, dove il fiume ha creato tantissimi danni nell’alluvione di maggio 2023.