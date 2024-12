Ilrestodelcarlino.it - ‘Nel cuore della luce’, ecco i presepi scultura dell’artista cotignolese Enzo Babini

, scultore ceramista di Cotignola, continua a ‘regalare’ emozioni. Fino al prossimo 6 gennaio, nel suo studio situato al civico 87 del centrale corso Sforza sarà possibile ammirare, gruppo di opere dedicate allastica, realizzate negli ultimi anni con tecniche che vanno dalla terracotta, alla ceramica, fino al bronzo. "Come tantissimi altri bambini – sottolinea l’artista –, anch’io da piccolo sono sempre stato affascinato dal presepe. Mi recavo infatti nel vicino fiume Senio per raccogliere il muschio che poi la mia nonna utilizzava per allestire il suo presepe. Nell’ambito poi del mio lungo percorso artistico, oltre a svariati altri progetti, ho sviluppato quello che nel 1.300 ideò San Francesco, ossia il Presepe di Greccio. Progetto che nel corso degli anni ho approfondito a livello teologico, fino ad ottenere anche un’opera di tonalità nera.