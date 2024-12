Tvzap.it - Maxi incendio in una casa di riposo: 6 morti e 60 feriti

Social. in una di: 6 e 60. Un in una di ha provocato la morte di sei persone e il ferimento di altre 60, cinque delle quali sono gravi. L' sarebbe scoppiato nella mattina di oggi 13 Dicembre 2024 al primo piano di una struttura privata per anziani. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. Georgia, in una di: 6 e 60 A causa di un vasto scoppiato in una di ad Amman in Georgia sono morte 6 persone e altre 60 sono rimaste ferite, anche in modo grave.