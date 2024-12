Anteprima24.it - Manfredi (Anci): “Bisogna affrontare il tema del ‘patto di stabilità'”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Noi stiamo ragionando e penso che siamo riusciti ad arrivare a eliminare il taglio del turnover; gli emendamenti governativi in Finanziaria saranno presentati domani e avremo la certezza. C’è poi ildeldi’ che va affrontato e che ho già posto. E’ un patto che non solo interviene sul debito ma anche sul controllo della spesa primaria netta: questo significa contingentare la spesa corrente e quindi con l’incremento dei costi e l’incremento della domanda dei servizi diventa un problema”. Così il presidente dell’e sindaco di Napoli, Gaetano, parlando a margine di un incontro nella Fondazione Banco di Napoli.“Al governo chiediamo di introdurre una serie di flessibilità sui bilin maniera tale da consentire ai Comuni di avere più agibilità finanziaria soprattutto sulla spesa corrente – ha aggiunto– Per esempio, c’è il fondo sui crediti di dubbia esigibilità che oggi ha una rigidità enorme: potrebbe essere reso più flessibile e questo aiuterebbe ad avere più agibilità”.