Magia natalizia a L'Aquila: tutti gli eventi da non perdere

L'Aquila - Oltre 80 appuntamenti tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli animeranno il capoluogo abruzzese fino all’11 gennaio. Il clima di festaavvolge, con un ricco calendario diche promettono di coinvolgere cittadini e visitatori fino all’11 gennaio. L’amministrazione comunale ha organizzato più di 80 iniziative che spaziano tra concerti, mostre, mercatini e spettacoli teatrali, puntando a valorizzare tradizione e cultura del territorio. Dopo l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, le attività si snoderanno tra il centro storico e le frazioni. Tuttavia, per quest’anno non sono previstispecifici per la notte di Capodanno, lasciando spazio ad appuntamenti che copriranno tutto il periodo delle festività.