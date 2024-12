Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Hochfilzen in DIRETTA: Wierer spreca tutto in piedi, ottima prestazione di squadra delle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DIALLE 14.20I PETTORALI DI PARTENZA12:13 Davvero un peccato. Con due erroriè al momento decima a 37 secondi da Chauveau. Bastava limitarsi ad un solo errore per poter ambire al podio viste le serieavversarie.12:12 NOOOO!ha provato a far saltare il banco, ma ha commesso due sanguinosi errori. La veterana azzurra ormai ci ha abituato a gare condotte in questo modo. Non potendo contare sulla prestanza sugli scigiovani avversarie, fa bene a giocarsial poligono.12:11 Doppio errore inper Elvira Oeberg, disastrosa oggi al poligono. Tocca a Dorothea!12:10 Errore sul secondo bersaglio per Jeanmonnot, che andrà alle spalle della connazionale Chauveau dopo due poligoni.