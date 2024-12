Iltempo.it - "Lascio l'Agenzia delle Entrate ma non scendo in campo": Ruffini si dimette

Dopo giorni di indiscrezioni su un suo possibile avvento nell'agone politico come leader del nascituro "centro" dellargo o addirittura "frontman" del centrosinistra, Ernesto Marialascia la guida dell'e risponde con un "no" a chi gli chiede se sia realmente intenzionato a scendere in. "Sì, l'ho già fatto. Mercoledì ho visto il ministro Giorgetti per avvertirlo dell'intenzione di rimettere il mandato e consentire così il regolare passaggio di consegne con chi sarà chiamato a succedermi", annuncia in un'intervista al Corriere della Sera. "Ci sono domande a cui si risponde con un sì o con un no. E la mia risposta è no. Avevo già smentito dopo i primi articoli di stampa. Lo ripeto. Non condivido il chiacchiericcio che scambia la politica per un gioco di società, le idee per etichette ed il senso civico per una scalata di potere.