Tvplay.it - Juventus, splendida notizia per Thiago Motta: l’annuncio è una manna

Leggi su Tvplay.it

Dalle parole del tecnicoemergono eccellenti rassicurazioni per il prosieguo di stagione dellafra campionato e Champions League:alla stampa.Laè reduce da un’esaltante vittoria di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, che continua a vivere settimane complicate. Il trionfo è stato propiziato da una rete di Dusan Vlahovic e una di Weston McKennie, ancora una volta ottenendo ottime risposte dalla retroguardia bianconera, uscita indenne dalla sfida contro gli inglesi. Un risultati che favorisce l’entusiasmo anche in occasione della prossima sfida di campionato, ovvero la gara contro il Venezia di Eusebio Di Francesco.perè una(LaPresse) – tvplay Dopo i tre pareggi consecutivi in campionato, ladeve rispondere in modo convincente contro i lagunari e l’allenatore italo-brasiliano ha ragionato sulla sfida in occasione della conferenza stampa di presentazione del match contro la squadra attualmente ultima in classifica.