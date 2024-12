Inter-news.it - Josep Martinez, il co-titolare dell’Inter mai in campo: tre motivi – TS

Lo strano caso, sottolinea Tuttosport, di‘Pepo’. Il portiere spagnolo, arrivato in estate dal Genoa per 15 milioni, non ha ancora visto ilcon l’Inter. Eppure si tratta di un co-.ZERO MINUTI – Amichevoli estive sì, gare ufficiali neanche una. Lo strano caso di, preso in estate dall’Inter per 15 milioni di euro dal Genoa, ma ancora a zero minuti tra Serie A e Champions League. Eppure la Beneamata lo avevo acquistato per diventare il co-della porta insieme a Yann Sommer. Lo spagnolo, infatti, nella testa della dirigenza sarà il portiere del futuro per l’Inter. Ma oggi è un desaparecido. Tra sei giorni, però, arriverà il tanto agognato esordio in Coppa Italia, nella sfida degli ottavi di finale che si giocherà a San Siro contro l’Udinese.