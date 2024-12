Lanazione.it - Intesa e Alia: accordo per la gestione di Estra esclude Coingas e Arezzo

I dietro le quinte raccontano di una giornata densa di incontri e riunioni, dopo l’anticipazione de La Nazione sulla bozza di patti parasociali tra, per ladi. Un’operazione che di fattorebbee quindi, dopo il fallimento dell’analoga operazione che dallo scorso anno aveva di fatto messo Siena nell’angolo. Ora le parti potrebbero ribaltarsi, tra i due soci di, anche se la conclusione positiva già nell’assemblea di lunedì non va data per scontata. Anzi, in aggiunta alle perplessità del centrodsenese (in sostanza Siena e Monticiano), anche all’interno del centrosinistra che esprime la larga maggioranza dei Comuni le posizioni sarebbero ancora da limare. Eppure sul tavolo c’è un menù fatto di 23 portate che, almeno stando alle premesse, sembrerebbe fornire a Siena quelle garanzie sempre richieste, di investimenti sul territorio, garanzie occupazionali, ruoli nella governance che erano stati anche alla base del sostegno all’operazione Multiutility.