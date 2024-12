.com - Ghost: la rock band svedese vincitrice di un grammy arriva in italia con un’unica imperdibile data

Leggi su .com

no incon l’unico appuntamentono del loro World Tour 2025, domenica 4 maggio 2025 all’Unipol Forum di Milano. Ladi un, conosciuta per gli spettacoli dal vivo di grande spessore, è pronta a infiammare il pubblico del nostro paese con uno show autentico colorato dai loro brani intensi e profondi.Il tour mondiale del 2025 sarà la prima uscita deidopo il RE-IMPERATOUR del 2023, che si è concluso in Nord America con due spettacoli da tutto esaurito al Kia Forum di Los Angeles – spettacoli che sono stati immortalati nel film d’esordio della, che ha battuto ogni record, RITE HERE RITE NOW, e nell’album della colonna sonora che ha conquistato le classifiche.L'articolo: ladi uninconproviene da No#News Magazine.