Tg24.sky.it - Treviso, rissa tra giovani: gravissimo 22enne ferito al collo con coccio di bottiglia

Leggi su Tg24.sky.it

Laè scoppiata questa sera intorno alle 22 n via Castelmenardo, nel centro di. Un ragazzo è stato colpito alcon undie versa in gravissime condizioni. Secondo le prime informazioni, sarebbero coinvolti circa dieci, tra cui, anche dei minorenni. Il giovane italiano,alcon undiraccolto da terra, ha perso molto sangue. La Squadra Mobile della questura diè mobilitata in città per individuare tutti i soggetti coinvolti e accertare le relative responsabilità.