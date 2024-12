Ilgiorno.it - “The Sound of Christmas“ con l’Accademia Amadeus

La Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo sarà la suggestiva cornice del concerto di Natale: venerdì alle 21 il Coro Sinfonico e l’Orchestra del, diretti dal maestro Marco Raimondi, presenteranno “Theof“, una celebrazione della bellezza e della pace del Natale, intrecciando tradizioni e modernità attraverso brani che spaziano da classici come Stille Nacht e Adeste Fideles a pezzi emozionanti come Somewhere in My Memory e Happy Xmas. Il viaggio musicale sarà arricchito dalle note di Cantique de Noel, Jingle Bells e altre melodie che evocano la magia delle festività. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune, in collaborazione con la parrocchia e con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme, il braccio operativo della banca che gestisce la mutua di comunità dei soci.