Movieplayer.it - Rebecca Hall tra i protagonisti di The Beauty, la nuova serie prodotta da Ryan Murphy

Leggi su Movieplayer.it

Il cast dellaThe, tratta dall'omonimo fumetto, potrà contare anche sulla presenza difarà parte del cast di The, ladaper FX che sarà composta da 11 episodi. Il progetto è tratto dal fumetto pubblicato da Image Comics realizzato da Jeremy Haun e Jason A. Hurley e arriverà sugli schermi nel 2025. Cosa racconterà laLe riprese di Thesono attualmente in corso e al centro della trama c'è l'ossessione per la bellezza. Nel mondo che sarà portato sul piccolo schermo è possibile trasformarsi fisicamente a causa di una malattia sessualmente trasmissibile che, dopo aver modificato l'aspetto delle persone, porta però alla .