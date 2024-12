Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Pro Recco e Brescia puntano a restare a punteggio pieno

La decima giornata della regular season dellaA1dimaschile non prevede, sulla carta, incontri che possono dare grandi scossoni alla classifica, cone Prochedecise a.I lombardi, che hanno già giocato il match dell’11° turno, sono a +3 sui liguri ead arrivare alla pausa natalizia aospitando l’Olympic Roma, rinfrancata dal successo interno, il primo in campionato, colto contro l’Ortigia di domenica scorsa.I campioni d’Italia, invece, saranno di scena a Napoli, affrontando in trasferta il Posillipo, pera -3 dale poi colmare il gap nell’ultimo match prima della sosta. Il Savona, invece, esaltato dal passaggio ai quarti in Champions, dovrà affrontare l’ostica trasferta di Monterotondo contro la Roma Vis Nova, quarta in classifica.