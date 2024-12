Nerdpool.it - NerdPool incontra Donatella Di Pietrantonio

Diautrice pluripremiata, torna in libreria con il romanzo L’età fragile, edito Einaudi. Vincitrice del Premio Strega 2024 e del premio Strega Giovani 2024. Ne abbiamo parlato a fine novembre in questa recensione e oggi vi proponiamo l’intervista all’autrice.Diamo il benvenuto asu!L’età fragile si basa su una storia vera. Come ha trasformato questa vicenda reale in un romanzo?Tutto è partito dal ricordo di quel terribile episodio di cronaca, che all’epoca abbiamo chiamato delitto, o massacro del “Morrone”. La sua domanda è giusta e profonda, tutti di solito notano che mi sono ispirata a quell’episodio reale, ma pochi, notano che c’è stato un grande lavoro di trasformazione, di elaborazione di quell’episodio. Che comunque ho riportato al vissuto di un’intera comunità, una piccola comunità come è la nostra in Abruzzo.