Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: 5 azzurri complessivamente ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Bormolini- Yankov apre il tabellone deimaschili. Forza Maurizio!MASCHILI13.12 CORAZZI in semieee! Dopo una rimonta in seguito ad un avvio fortissimo della tedesca. Bene così!13.11 Ancora Italia: Coratti contro Hofmeister nella heat 4 che chiude i.13.10 Si sdraia dopo il cambio di pendenza, che peccato! Out la nostra Elisa, Zogg in semi. Rammarico enorme perchè Caffont sembrava lanciata verso la final four.13.09 La nostra Elisa Caffont affronta la svizzera Zogg nella terza batteria. Forza Elisa!13.08 In formissima la giapponese Tsubaki, accede in semicon 66 centesimi di vantaggio.13.07 Seconda heat che vede affrontarsi la slovena Kotnik contro la nipponica Tsubaki.13.06 Bukowska-Chyc- Krol Walas è il derby polacco che apre i