La guida definitiva per fare il nodo alla cravatta nel modo corretto

La cravatta è l'accessorio da avere. L'hanno confermato le ultime Fashion Week, ma sarebbe bastato dare un'occhiata ai look delle celebrities con più stile in circolazione per capirlo: la cravatta è diventata l'accessorio cool per eccellenza. È ormai lontana quell'idea del cosiddetto look "into", gente come A$AP Rocky o Tyler the Creator l'hanno ormai eletta come l'accessorio capace di svoltare qualsiasi tipo di outfit e ormai, tra le versioni classiche, quelle crochet e addirittura quelle in pelle, senza contare le colorazioni nere o bianche, abbiamo l'imbarazzo della scelta. C'è solo un problema: come si fa il nodo? Se non avete voglia di passare le ore allo specchio rischiando di perdere la pazienza, potete dare un'occhiata al nostro articolo sui papillon ma, in caso contrario, abbiamo la guida che fa al caso vostro.