Incidente sulla Pontina | morto un uomo di 53 anni

Unmortale si è verificato nella notte di giovedì 12 dicembreviaa Roma. A perdere la vita è stato undi 53. L’impatto è avvenuto poco prima dell’una al km 21,00 in direzione Latina, tra una Bmw 120 e la Fiat Punto guidata dal 53enneche è sul colpo.Leggi anche: Cassino, operaio travolto e ucciso mentre lavora in autostradaA bordo della Bmw si trovavano tre persone, due donne e un, tra i 28 ai 32, tutti italiani e ora ricoverati all’ospedale Sant’ Eugenio, ma non in gravi condizioni. Sono stati richiesti test alcolemici e tossicologici di rito per le persone coinvolte. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’.L'articoloundi 53proviene da The Social Post.