Due bambini infettati dal virus dell’aviaria | aumenta la paura di una nuova pandemia

Proprio in questi giorni, cinque anni fa, gli ospedali di Wuhan, in Cina, iniziavano a ricoverare i primi pazienti colpiti da un’infezione respiratoria anomala. Era l’alba delladi Covid-19. Oggi, però, a fareè un altro nemico: l’influenza aviaria, con un aumento di casi in Cina e Stati Uniti che riaccende i timori di un salto di specie.Leggi anche: Cina, aviaria in un allevamento di polli: il focolaio nell’HunanCina, due nuovi casi di influenza aviaria H9N2In Cina, duedi un anno sono stati colpiti dalinfluenzale A/H9N2, come riferito dal Centro per la protezione della salute di Hong Kong. Non sono ancora note le condizioni di salute dei piccoli né le modalità di esposizione al, che rappresenta il sottotipo più comune nei polli cinesi ma si trasmette solo sporadicamente all’uomo.