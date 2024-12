Ilrestodelcarlino.it - DS 4, sofisticata eleganza nel segno dell'ibrido

Una vettura che incarna l’eccellenza francese nel design e nella tecnologia, con il suo mix di, innovazione e sostenibilità, è la nuova DS 4, berlina in grado di continuare a rafforzare l’immagine del Marchio come sinonimo di lusso e innovazione nel segmento premium. La DS 4 si distingue per il suo design audace e ricercato. La silhouette dinamica combina linee fluide e dettagli scolpiti, conferendo al veicolo un aspetto elegante ma muscoloso. I fari DS Matrix Led Vision, sottili e tecnologicamente avanzati, garantiscono un’illuminazione ottimale in ogni condizione, migliorando sia la sicurezza sia il fascino estetico. I cerchi in lega da 19 o 20” completano il quadro estetico. Artigianalità e comfort caratterizzano l’abitacolo, composto da materiali di alta qualità, come pelle Nappa, Alcantara e legni pregiati.