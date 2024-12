Coppa del Mondo Snowboard in Parallelo, Coratti vince la tappa italiana di Carezza

Leggi su Ilfaroonline.it

Bolzano, 12 dicembre 2024 – Nella primadel trittico nazionale didel, ain Trentino Alto Adige, Jasmineconquista uno splendido primo posto nelloin.E’ il terzo podio in carriera per l’Azzurra (atleta delle Fiamme Oro) nel massimo circuito iridato e il secondo in specialità.Al secondo posto è andato alla svizzera Julie Zogg (+0.30), il terzo invece alla giapponese Tsubaki Miki (+0.13).Le dichiarazioni – Fonte fisi.org“E’ incredibile,re la una gara diin casa, non ci sono parole – ha detto-. Ho preso ogni run come è arrivata, ho provato a giocamela nella parte bassa, perché sono veloce sui piani. Siamo una grande squadra, grazie anche a Fabio Breda che fa un gran lavoro”.“Grande orgoglio da parte di tutti i tecnici – ha detto il dt Cesare Pisoni – aver portato cinque atleti diversi are le cinque gare fin qui conquistate.