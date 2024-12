Notizie.com - Chi è la persona più influente del mondo? Il suo nome non farà piacere a tutti

Secondo il Time, è lui lapiùdel. Il suodi certo non. La copertina della rivista americana, che indica lalità maggiormente rappresentativa del 2024, è stata svelata per la sorpresa di molti.Chi è lapiùdel? (Notizie.com)“La sua rinascita non ha paralleli”, così viene annunciato il potentissimo uomo che torna a rappresentare un ruolo istituzionale già rivestito in passato e acclamato da una grande fetta della popolazione. Come moltiggi noti però, anche questo, o lo si “ama” o lo si “odia”. Uno che divide e che da un lato crea entusiasmo e dall’altro genera polemica.Molti di voi abbiamo capito di chi stiamo parlando, ovviamente ci riferiamo a Donald Trump neo presidente degli Stati Uniti d’America, rieletto dopo aver guidato il paese già in passato.