Inter-news.it - Bijol, l’Inter anticipa l’acquisto a gennaio? Ecco perché l’affare è possibile

Leggi su Inter-news.it

è pronta a tornare sul mercato già aper rafforzare un reparto difensivo in difficoltà a causa degli infortuni e delle incertezze contrattuali. L’obiettivo principale è Jaka, difensore centrale sloveno dell’Udinese, seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra. Una scelta strategica per colmare le lacune lasciate in particolare da Francesco Acerbi dopo i problemi dell’ultimo periodo.DUBBI IN DIFESA – Restano ancora i dubbi sulla condizione fisica di Francesco Acerbi e l’annuncio del rinnovo arrivato probabilmente con troppo anticipo rispetto il termine della stagione, quando i nerazzurri dovranno fare i conti anche con la scadenza di contratto di Stefan de Vrij. La difesa delè stata una delle colonne portanti del successo della squadra negli ultimi anni, ma ora mostra segni di vulnerabilità.