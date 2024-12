Sace in 2023 confermato trend positivo export macchinari per l' agricoltura italiani +93%

Liberoquotidiano.it - Sace, in 2023 confermato trend positivo export macchinari per l'agricoltura italiani (+9,3%)

Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Nell'ultimo decennio si è osservata una crescita delle esportazioni diMade in Italy per l', con una performance migliore rispetto a quella della meccanica nel suo complesso. Questo il dato che emerge dal focus diagricoli: nuove frontiere di competitività', la dinamica positiva si è confermata anche per il(+9,3%), grazie anche ad un'ottima performance dei Paesi Gate, tra cui Cina, Brasile, Emirati Arabi Uniti e Vietnam, che rappresentano il 10% dell'del settore e dove lo scorso anno la crescita è stata di quasi il 47%.Nel dettaglio delle esportazioni, Francia, Stati Uniti e Germania si confermano mercati consolidati (domandano il 38,8% dei 6 miliardi di euro in beni esportati), con performance molto positiva nelper Parigi e Berlino, ma meno per Washington; negativi i dati finora disponibili per tutti e tre i Paesi tra gennaio e luglio del 2024.