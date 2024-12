"Più libri più liberi" è stato un flop? Dal caso Caffo a Chiara Valerio, la polemica dei piccoli editori

Leggi su Open.online

L’edizione 2024 di PiùPiùsi è conclusa domenica 8 dicembre. La fiera della piccola e mediaa è stata funestata dalla surrealesu Leonardo. La direttrice artisticalo aveva invitato per parlare dei suoinonostante il processo per maltrattamenti nei suoi confronti e la dedica della kermesse a Giulia Cecchettin. La scrittrice ha anche tentato di difenderlo in un video che ha ricordato quello diFerragni in tuta per profondità di argomentazione e capacità speculative. Poi, dopo le defezioni di ospiti importanti, ha repentinamente cambiato idea. A rinunciare èlui. Che ieri ècondannato a quattro anni di carcere. Mentre la kermesse, secondo il comunicato stampa finale, ha segnato «ingressi in linea con quelli dello scorso anno».