Nonna va a prendere il nipote fuori da scuola ma si allontana con il bambino sbagliato | ad accorgersi dell’errore è l’allenatore 40 minuti dopo

Leggi su Open.online

È andata ail nipotino a, lo ha accompagnato all’allenamento e solo lì ci si è resi conto che qualcosa non tornava. A raccontare la vicenda, accaduta a Udine, è il Messaggero Veneto. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, unasi è presentatadallaelementare al termine delle lezioni per accompagnare il nipotino all’allenamento. Peccato che la signora abbia preso per mano il, forse tratta in inganno dalla sciarpa e dal cappuccio che il piccolo indossava.Le ricerche delscomparsoL’errore è stato notato solo 40più tardi non dalla, ma dalsportivo, che ha visto entrare in campo il. A quel punto, il piccolo è stato riportato a, dove già erano scattate le ricerche dell’alunno scomparso, con tanto di coinvolgimento dei carabinieri.