Kraven – Il cacciatore | il deprofundis dell’universo creato da Sony

A volte si può immaginare l’esito finale di certe esperienze ben prima che queste si concludano effettivamente. Dobbiamo dire dunque che già prima di recarci in sala, visti i trailer, le aspettative sul film erano già sotto zero, ma il beneficio del dubbio non lo si nega a nessuno. Purtroppo, per questoildiretto da J. C. Chandor, le aspettative negative non sono state smentite, ma anzi sono state confermate in toto. Difficile salvare qualcosa di un film veramente mal scritto e ancor peggiormente realizzato. Di seguito le nostre impressioni pressoché senza spoiler!Una breve sinossi– Ilracconta la violenta storia della nascita e del destino di uno dei villain più iconici della Marvel. Ambientato prima della sua famigerata vendetta contro Spider-Man, Aaron Taylor-Johnson interpreta il protagonista di questo film vietato ai minori di 14 anni.