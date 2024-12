Inter-news.it - Il Monaco si arrende anche all’Arsenal. Saka fa spettacolo!

Leggi su Inter-news.it

L’Arsenal ha battuto ilper 2-0 ed ha superato l’Inter con gli stessi punti in UEFA Champions League. Tredici punti a testa per le due squadre.CADUTA – Ilperde contro l’Arsenal all’Emirates Stadium per 2-0, non basta una grande resistenza durata 90 minuti. I francesi escono dalla trasferta inglese con la seconda sconfitta consecutiva dopo il Benfica e vedono complicarsi la qualificazione tra le prime 8 della UEFA Champions League. Decidono due gol di Bukayo, che segna prima al 34? poi al 78?. Chiude Kai Havertz all’88’ su assist ancora di. L’esterno permette ai Gunners di salire a 13 punti e superare l’Inter con gli stessi punti. Le reti segnate e subite per ora fanno la differenza. Ilaffronterà proprio i nerazzurri di Simone Inzaghi all’ultima giornata della competizione a gennaio.