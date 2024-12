Oasport.it - Federica Brignone la più veloce nella prima prova a Beaver Creek. Bene Bassino e Pirovano, Goggia studia

ha firmato il miglior tempocronometrata della discesa libera di, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sabato 14 dicembre sulla mitica pista Birds of Prey. La fuoriclasse valdostana ha scaldato i motori sul tracciato statunitense dopo aver preso parte alle gare FIS di Copper Mountain lo scorso fine settimana e punta a essere grande protagonista nel weekend, con il chiaro intento di riscattare l’uscita di Killington e di ritornare ai livelli che a fine ottobre le permisero di imporsi nel gigante di Soelden.L’azzurra ha fermato il cronometro su 1:34.13, facendo la differenza soprattutto nel secondo settore e distinguendosi nel quarto intermedio. La 34enne ha preceduto di 39 centesimi l’attesa svizzera Lara Gut, che ha prontamente fatto capire di essere pimpante in velocità e che ha fatto intuire di avere tutte le carte in regola per battagliare per il podio in questo appuntamento americano (oggi è stata la migliore nel primo tratto).