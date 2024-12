Sport.quotidiano.net - Europa League, guida completa alla sesta giornata. Partite, orari e dove vederle in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 11 dicembre 2024 – Un cammino quasi perfetto quello della Lazio di Baroni, “sporcato” soltanto dall’ultimo pareggio rimediato tra le mura amiche contro il Ludogorets. Tuttavia, già da domani i biancocelesti avranno l’opportunità di riconquistare i tre punti, ma l’avversario in questione è tutt’altro che abbordabile. Alle 21, infatti,Johan Cruijff Arena andrà in scena la sfida tra la Lazio e l’Ajax di Farioli, che dista soltanto tre punti nella maxi-classifica di quest’edizione di. La Roma, invece, sarà impegnata all’Olimpico contro il Braga alle 18:45. I giallorossi in questo momento si trovano addirittura al ventunesimo posto in classifica a quota 6 punti, con l’unica vittoria che risale a tre giornate fa, quando superarono da Dinamo Kiev grazie al rigore di Dovbyk.